Дебютный тизер "Токсичного мстителя"

В фильме снялись Питер Динклейдж и Элайджа Вуд.

На YouTube-канале IGN опубликован тизер-трейлер комедии "Токсичный мститель", главные роли в которой исполнили Питер Динклейдж ("Игра престолов", "Сирано") и Элайджа Вуд ("Властелин колец", "Шершни"). Речь идет об одноименном ремейке оригинальной ленты 1984 года выпуска. Презентационный ролик оформлен в стиле того времени. В нем показаны кадры из новостных программ с рекламой. Все это напоминает зрителям переключение телевизионных каналов. Во второй половине трейлера нарезка прерывается, после чего показывается закусочная, захваченная бандитами. Неожиданно в помещение врывается таинственный герой с зеленым жезлом. Ему удается расправиться с преступниками. В новостях мужчину называют "токсичным мстителем".

Так его зовут дети. Я думаю, это хорошо. телеведущая новостей в трейлере

Синопсис картины рассказывает о том, что "мстителем" в фильме стал обычный уборщик по имени Уинстон Гуз из‑за несчастного случая с токсичными веществами. Американец приобрел сверхчеловеческую силу, а его оружием-жезлом стала светящаяся швабра. Он сражается против времени ради того, чтобы спасти сына. Ему также нужно остановить безжалостного корпоративного тирана, который хочет использовать эффект токсинов ради укрепления своей бизнес-империи. Создатели оригинальной картины Майкл Херц и Ллойд Кауфман стали продюсерами ремейка.

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Фото и видео: YouTube / IGN