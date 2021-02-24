Дава попал на операционный стол после разрыва с Бузовой

Музыкант признался, что временно потерял голос, и всю ночь его тошнило.

Российский рэп-исполнитель и видеоблогер Давид Манукян перенес операцию. Об этом он накануне рассказал в Instagram.

"Вчера была операция. Вроде все прошло хорошо. Люблю!", - заявил музыкант.

Дава признался, что временно потерял голос. Всю ночь его тошнило, однако сейчас он чувствует себя нормально.

С момента расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна прошел почти месяц. Поющая телеведущая обвинила возлюбленного в "страшных вещах": рукоприкладстве и изменах. Все это время Дава хранил молчание и никак не комментировал разрыв с мальдивской женой.

Ранее вышел клип Галустяна с Бузовой и Давой в роли осьминогов.

Видео: Instagram / dava_m