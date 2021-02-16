Вышел клип Галустяна с Бузовой и Давой в роли осьминогов

Также в ролике можно увидеть тюленя Тимати, акулу Екатерину Варнаву, краба Юрия Дудя, аквамена Ивана Урганта, инопланетянина Моргенштерна и других знаменитостей.

Комик Михаил Галустян, известный также как Супер Жорик, выпустил клип на песню "Чао! Чао!". Это анимированный ролик, главными персонажами которого стали звезды отечественного шоу-бизнеса.

В клипе можно увидеть Ольгу Бузову и Давида Манукяна в роли осьминогов. Также герой Галустяна встречает на своем пути тюленя Тимати, черепаху Гарика Мартиросяна, бульдога Гарика Харламова, краба Юрия Дудя, креветку Анастасию Ивлееву, акулу Екатерину Варнаву, аквамена Ивана Урганта, инопланетянина Моргенштерна и др.

Кроме того, в ролике в качестве анимированных персонажей показали зарубежных знаменитостей: Конора Макгрегора, Ким Кардашьян и Канье Уэста, Дональда Трампа и Джо Байдена.

Клип был опубликован на YouTube-канале Жорика 12 февраля. За это время он набрал более 1 млн просмотров.

"Я не знаю, что я щас увидел, но хочу посмотреть еще раз", "Всех в клип засунули. Вышло классно. Спасибо за клип", "Этот клип должен набрать 100 млн просмотров, просто топ, и в клубах кайф послушать потанцевать. Миша хорош", "Молодец, Супер Жорик, все клипы очень позитивные и приятно смотреть", "БРАВО!!!!! ТАЛАНТ! САМОРОДОК! СМОТРЮ и НЕ МОГУ остановиться и насмеяться! Вот это я понимаю – Хит!" – написали комментаторы под клипом (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Ранее Бузова выпустила трек, посвященный расставанию с Давой.

Видео: YouTube / Super Жorik