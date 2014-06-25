Бузова выпустила трек, посвященный расставанию с Давой

Композиция доступна на всех цифровых площадках.

В ночь на 12 февраля в сети появилась новая песня Ольги Бузовой под названием "Грустный трек". Композиция посвящена расставанию артистки с рэпером Давидом Манукяном.

"В этой песне – мое сердце и душа… Просто послушайте..." – написала певица в Instagram, призвав подписчиков отметить под ее постом людей, по которым они скучают.

Композиция доступна для прослушивания и скачивания на всех цифровых площадках.

"Я включу грустный трек

Под который тогда

Танцевали вдвоем

Так безумно любя", - гласят строки припева.

Фанаты поддержали Ольгу в комментариях. Они посоветовали ей перестать страдать и начать строить нормальные отношения с другим человеком. Однако нашлись и те, кто по-прежнему верит в воссоединение Бузовой и Манукяна.

"Олечка, миритесь с Давидом!!!", "Оля, кто-то должен первый шаг сделать к примирению, ведь кто-то из вас виноват, надо простить обиды и помириться", - написали комментаторы.

Бузова рассталась с Давой после своего 35-летия. Поющая телеведущая публично обвинила своего возлюбленного в "страшных вещах": измене и рукоприкладстве. Подробнее об истории любви и разрыве этой пары вы можете прочитать в материале Piter.TV.

Видео: Instagram / buzova86