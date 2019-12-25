Давка на "Владимирской" связана с двумя авариями

Компания СПб ГКУ "Организатор перевозок" взяла ситуацию под контроль.

Сегодня утром, 25 октября, на "Владимирской" произошла давка в автобусе и на остановке ожидания общественного транспорта. Как рассказали 78.ru в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок", ситуация не связана с закрытием станции метро "Чернышевская".

По словам представителей компании, причиной случившегося стали две аварии на сетях в районе. Из-за работ специалистов "Водоканала" на Загородном, 48, изменился маршрут нескольких автобусов.

Временно изменяются трассы троллейбусных маршрутов №№ 3, 8, 15. Троллейбусы № 3, 8 направлены: со стороны Литейного моста - по Литейному проспекту, Кирочной улице, Суворовскому проспекту до Тульской улицы. Троллейбус №15 направлен: со стороны Московского проспекта - по Загородному проспекту, Гороховой улице до Адмиралтейского проспекта. ГКУ "Организатор перевозок

Ранее на Piter.tv: со вторника станцию "Чернышевская" закрывают на ремонт до 2024 года.

Фото: Piter.tv