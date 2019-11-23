На "Владимирской" образовалась давка в автобусах из-за закрытия "Чернышевской"

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть толпу людей.

Сегодня утром, 25 октября, на станции метро "Владимирская" в автобусе образовалась толпа из-за закрытия на ремонт "Чернышевской". Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В транспорте еле закрываются двери. На улице остаются ждать следующего автобуса десятки людей.

Добавим, что в период реконструкции станции в городе ввели дополнительный наземный маршрут от "Чернышевской" до "Площади Восстания". Вместимость транспорта составляет 100 человек. Кроме того, свой маршрут изменили транспортные средства № 21, 136 и 169А.

Ранее на Piter.tv: со вторника станцию "Чернышевская" закрывают на ремонт до 2024 года.

Видео: телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург