Со вторника станцию "Чернышевская" закрывают на ремонт до 2024 года

Интервал движения транспорта будет не более двух минут, а на маршруты выйдут более вместительные автобусы.

Станция метро "Чернышевская" со вторника, 25 октября, закрывается на ремонт. На ближайшие полтора года петербуржцам предлагают использовать автобусы и троллейбусы как альтернативу подземке. Об этом пишет пресс-служба комтранса.

Так, горожане могут воспользоваться автобусными маршрутами: №№ 21, 22, 46, 105, 136, 136М, 290, 169А и двумя троллейбусными: №№ 15, 33. При этом автобус № 21 продлят до станции метро "Площадь Ленина", а маршрут № 136 повезет пассажиров до "Площади Восстания". В том же направлении будет ходить автобус № 169А.

Также запускают специальный маршрут № 136М, который отправится от "Чернышевской" к "Площади Восстания" по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту, возвращаясь обратно по Невскому проспекту, улицам: Маяковского, Жуковского, Восстания, Рылеева, Радищева и Кирочной.

Добавим, что интервал движения транспорта будет не более двух минут, а на маршруты выйдут более вместительные автобусы. После реконструкции вестибюль будет приспособлен для маломобильных пассажиров, увеличится и число эскалаторов – с трех до четырех. Работы завершат только в мае 2024 года.

Фото: piter.tv

