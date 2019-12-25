Дава обошел Бузову в списке влиятельности в Instagram

Рэпер занял четвертое место, его бывшая возлюбленная – шестое.

Российский музыкант и видеоблогер Давид Манукян обогнал свою экс-возлюбленную, певицу и телеведущую Ольгу Бузову в списке самых влиятельных людей в Instagram. Соответствующий рейтинг представила "Медиалогия".

Дава занял четвертое место, когда как Бузовой досталось лишь шестое. При этом список возглавила телеведущая Настя Ивлеева. На второй строчке расположилась жена рэпера Джигана и мать четверых детей Оксана Самойлова. Топ-3 замкнул боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов.

При составлении рейтинга учитывалась суммарная вовлеченность страницы в Instagram и количество постов за месяц.

С момента расставания Бузовой и Давы прошел почти месяц. Телеведущая обвинила своего возлюбленного в рукоприкладстве и изменах. На днях Ольга выпустила "Грустный трек", посвященный ее разорванным отношениям.

Фото: Instagram / dava_m