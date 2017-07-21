В Дании разработали виртуального помощника с гендерно-нейтральным голосом

Piter.TV публикует аудиозапись.

Разработчики из датского креативного агентства Virtue Nordic создали голосового помощника с гендерно-нейтральный голосом. Над проектом под названием Q работала целая команда специалистов, куда вошли лингвисты, психологи и звукорежиссеры. Об этом сообщает QZ.

Фокус-группе, в составе которой было 4,5 тысячи человек, дали послушать пять голосов, гендерную принадлежность которых было очень сложно определить. Испытуемых попросили оценить по шкале от 1 до 5, чей голос они слышат. Те голоса, которые вызвали наибольшие сомнения, были доработаны и соединены в одну аудиодорожку.

Разработчики уверены, что их голосовой помощник сможет решить проблему разделения только на мужчин и только на женщин. Голос Q смогут выбрать люди, которые хотят заострить внимние на гендерной принадлежности того, с кем общаются.

Ранее мы писали, что продолжается тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.

Видео: YouTube / Meet Q - The First Genderless Voice