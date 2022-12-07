Глава МИД РФ рассказал о негативном впечатлении, которое он получил на полях саммита ОБСЕ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пожаловался на гендерно-нейтральные туалеты в Швеции, которые он увидел во время своего рабочего посещения саммита Совета глав МИД ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) в 2021 году. Дипломат отметил, что подобные уборные привели оставили в памяти неизгладимое в негативном ключе впечатление. Соответствующее заявление спикер МИД РФ сделал в ходе выступления на "Примаковских чтениях".

Мне показали комнату с буквами WC. Я спросил, это для дам или для джентльменов. Мне ответили: "у нас все общее". Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что коллективный Запад во главе с американцами пытается удержать лидирующие позиции в геополитике, однако постепенно теряет их.

Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине.

Фото и видео: МИД России