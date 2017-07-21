Продолжается тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин

Экспериментальный препарат уже успешно прошёл первые испытания на безопасность и переносимость.

Американские учёные продолжают тестировать новые безопасные противозачаточные таблетки для мужчин. Положительные результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Эндокринного общества в Новом Орлеане, пишет MedicalXpress. Мужской оральный контрацептив носит название 11-бета-метил-19-нортестостерон додецилкарбонат, или 11-бета-МНТДК. Препарат представляет собой преобразованный тестостерон, сочетающий в себе действие мужского и женского гормонов - андрогена и прогестерона. По словам старшего исследователя работы, доктора медицинских наук Кристины Ванг, такая таблетка уменьшит выработку спермы, без снижения сексуального влечения.

В испытании приняли участие 40 здоровых мужчин. Некоторые из испытуемых получили тестируемый препарат, другие – плацебо. Исследователи выявили, что в первой группе уровни двух гормонов, необходимых для производства семенной жидкости, заметно упали по сравнению с группой, принимающей плацебо. Доктор Ванг отметила, что после прекращения лечения, эффекты препарата полностью исчезают.

Безопасная, обратимая мужская гормональная контрацепция должна появиться примерно через 10 лет прогнозирует доктор медицинских наук Кристина Ванг

Также, по её словам, планируются более длительные исследования, от 60 до 90 дней, чтобы наиболее точно отследить воздействие лекарства на выработку спермы. Если по истечении этого времени препарат подтвердит свою эффективность, начнутся более крупные испытания, а затем и тестирование в сексуально активных парах.