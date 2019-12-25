В списке есть информация о 19,8 тысячах пользователей из России.

Данные миллионов любителей порно утекли в сеть. Об этом сообщили представители Safety Detectives. Исследователи рассказали, что на данный момент у них нет информации о том, смогли ли злоумышленники воспользоваться полученными сведениями или нет.

Safety Detectives рассказал, что хакерам стали доступны персональные данные вебкам-сайта Cam4. Специалисты смогли получить доступ к семи терабайтам информации о клиентам сервиса. Среди сведений о пользователях ресурса оказались почтовые адреса, ФИО, данные кредитных карт, страна проживания, а также переписка в сервисе.

Эксперты отмечают, что большая часть утекшей в Сеть информации принадлежит гражданам США. "Слив" данных коснулся 6,5 миллионов жителей Америки. Эта проблема также затронула бразильцев (5,3 миллиона человек) и Италии (48 миллионов пользователей). В открытом доступе есть сведения о 19,8 тысячах россиян.

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса.