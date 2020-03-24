Подписка будет доступна для всех в течение месяца.

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса. Один из крупнейших порносайтов призвал своих пользователей оставаться дома. И минимально контактировать с людьми.

Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля. Она открывает доступ к размещенному на ресурсе порно в Full HD. Также просмотр видеороликов не будет прерывается рекламой.

Для получения премиум-доступа требуется только регистрация. Домоседам не придётся вводить данные банковской карты.

Ранее "Сбербанк" и Okko запустили проект для досуга людей на карантине.