Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса. Один из крупнейших порносайтов призвал своих пользователей оставаться дома. И минимально контактировать с людьми.
Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля. Она открывает доступ к размещенному на ресурсе порно в Full HD. Также просмотр видеороликов не будет прерывается рекламой.
Для получения премиум-доступа требуется только регистрация. Домоседам не придётся вводить данные банковской карты.
Ранее "Сбербанк" и Okko запустили проект для досуга людей на карантине.
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