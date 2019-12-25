"Сбербанк" и Okko запустили проект для досуга людей на карантине

На одном ресурсе соберут спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и многое другое.

В связи с карантином из-за коронавируса многие россияне вынуждены соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, а также работать удаленно и проводить больше времени дома. Из-за пандемии в двух столицах России закрыли все культурно значимые места, отменили выставки и концерты.

Для поддержки людей на карантине "Сбербанк" и Okko запустили проект "Искусство онлайн", который поможет развлечься всем желающим. Так, на одном ресурсе соберут спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой видеоконтент от крутых российских площадок. Доступ к контенту будет открыт бесплатно после регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko.

Проект стартует с показа двух постановок Мариинского театра: "Золушка" и "Анна Каренина". По словам художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева, технологии открывают для театрального искусства новые возможности.

"Мы уверены, что постановки "Анна Каренина" и "Золушка", представленные эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, впечатлят любителей кино и заставят театралов иначе взглянуть на современные технологии", – отметила генеральный директор Okko Яна Бардинцева.

Ранее мы писали, что театр на Васильевском показал новый спектакль онлайн.

Фото: "Мариинский театр" / Вконтакте