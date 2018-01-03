Дания сняла политические возражения по "Северному потоку-2"

Теперь строительство тормозят только на административном уровне.

У Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода "Северный поток-2". По данным "Известий", проект затягивается не из-за политических причин, а на административном уровне.

Эксперты полагают, что в ближайшее время вопрос разрешится в положительную сторону. Сейчас в Дании приостановлена добыча на крупнейшем местном месторождении газа. Из-за этого государство задумывается о замещении ресурса норвежским или российским.

Напомним, что в настоящий момент Дания остается единственной страной, не предоставившей разрешение на прокладку трубопровода. Однако "Северный поток-2" готов на 80% и строительство ведется по графику. У страны есть несколько недель, чтобы успеть принять решение.

В Германии считают, что задержка происходит из-за давления США на властей Дании. Об этом заявлял экс-канцлер Герхард Шредер.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Газпром" заявил о возможности изменения маршрута "Северного потока - 2".

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