"Газпром" заявил о возможности изменения маршрута "Северного потока - 2"

Данные действия будут предприняты в случае, если Дания не согласует проектную документацию проекта.

"Северный поток – 2" будет построен в обход Дании, если она не согласует проектную документацию. Такое решение озвучил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в ходе Российской энергетической недели.

По его словам, газопровод построен на 83%, а у Дании нет объективных причин не согласовывать проект. В случае отказа, газопровод обойдет данную экономическую зону. В "Газпроме" отметили, что изменение маршрута потребует дополнительных средств и времени.

Напомним, по "Северному потоку – 2" будет осуществляться прокачка 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Piter.TV писал, что Дания попала в газовую зависимость от России: "Северному потоку-2" скоро выдадут разрешение.

Видео: NZZ Neue Zürcher Zeitung