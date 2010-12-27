Дания попала в газовую зависимость от России: "Северному потоку-2" скоро выдадут разрешение

В Минэнерго ожидают скорейшей реакции Дании на размещение "Северного потока-2".

В российском Минэнерго сообщили, что Дания до сих пор не предоставила разрешение на прокладку "Северного потока-2" в своей экономической зоне. Между тем сам газопровод практически достроен. Чиновники считают, что вопрос решится в ближайшее время. Об этом сообщили "РИА Новости".

По мнению политиков, сейчас Дания испытывает трудности, так как добыча ресурсов в месторождении Тайра остановлено, а именно там страна и брала газ. Теперь королевству придется покупать газ в Германии, а туда он будет поставляться именно через "Северный поток-2".

Газ в Северную Германию поступает в основном из "Северного потока". Датская система интегрирована с немецкой. Да, формально это будет немецкий газ, но фактически — российский комментирует ситуацию Алексей Гривач, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности

Напомним, что крупнейшее месторождение в Дании временно закрыто. С участка государство черпало 90% своих запасов. С первого ноября буровые платформы будут демонтированы. Причины кроются в проседании морского дна, что приводит к опасному положению. На строительство новых платформ нужны средства, а также время. В среднем - около трех лет. Возобновить добычу в Тайре смогут к 2022 году.

Напомним, что газопровод должен был заработать к концу 2019 года. Это позволило бы России не возобновлять договоренность с Украиной по транзиту. Дипломатические проволочки не позволили начать работу объекта вовремя. "Северный поток-2" пройдет через Россию, Финляндию, Швецию, Германию. Сейчас готов 81% трубопровода.

На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства там составляют всего-навсего около пяти недель объясняет глава "Газпрома" Алексей Миллер

У датчан будет больше стимулов не тянуть с подписанием документов, когда компании-операторы предъявят им за возникшие убытки и потребуют возмещение ущерба. Если позиция Дании не изменится, то строительство растянется на 8 месяцев, а затраты увеличатся на 660 миллионов евро.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дания потеряла $600 тысяч из-за Трампа.