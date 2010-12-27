Дания потеряла $600 тысяч из-за Трампа

Он отменил свой визит из-за отказа обсуждать вопрос по поводу продажи Гренландии.

Полиция Дании потратила около 4 миллионов крон (600 тысяч долларов) на подготовку к обеспечению мер безопасности по случаю готовящегося визита президента США Дональда Трампа. Трамп должен был приехать в начале сентября, но потом отменил поездку. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Трамп отменил свою поездку за две недели, потому что датский премьер-министр Метте Фредериксен отказалась обсуждать вопрос относительно потенциальной продажи Гренландии. Вместе с этим президент США отклонил прием у королевы Маргрете II, из-за отсутствия перспектив по гренландской сделке.

После всего этого Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Метте Фредериксен отказался говорить не лично с ним, а со всеми Соединенными Штатами.

Фото: pixabay