МИД Гренландии не согласился становиться частью США

Однако в министерстве предложили вести бизнес с США.

МИД Гренландии отказался продавать остров США. По словам главы Министерства Ане Лоне Баггера, правительство Гренландии готово обсудить возможности ведения бизнеса с Вашингтоном.

Гренландия является автономной территорией Дании. Ранее президент США Дональд Трамп задался вопросом, а не следует ли купить Гренландию. Так как Дания, по его мнению, и так испытывает финансовые трудности. Бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен назвал это первоапрельской шуткой.

Идею покупки Гренландии Трамп обсуждал со своими советниками. Эксперты считают, что Вашингтон приобретя Гренландию хочет увеличить военное присутствие в Арктике.

Видео: YouTube / Stefan Forster