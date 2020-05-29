Дания разработала робота для проведения тестов на коронавирус

Уже летом его могут начать использовать в лабораториях.

Датские ученые создали роботизированную установку, которая умеет точно и аккуратно брать мазок изо рта пациента для анализа на коронавирус нового типа. Этот робот позволит снизить риск заражения медиков. Об этом сообщила пресс-служба Университета Южной Дании.

Установка представляет собой укрепленный на специальной раме манипулятор, оснащенный системой компьютерного зрения и напечатанным на 3D-принтере инструментом для взятия проб. Человеку, у которого робот берет пробу, нужно лишь открыть рот на несколько секунд.

Ученые создали прибор всего за один месяц и уже испытали его в лабораторных условиях. Предполагается, что устройство смогут использовать в лабораториях уже этим летом. Сейчас идет оформление всех разрешений.

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Видео: YouTube/ Lifeline Robotics