Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию

Негатив сказался на певце Melovin.

Андрей Данилко рассказал в интервью "Люкс ФМ" о том, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию. Речь идет о ситуации с 2018 годом. Тогда профессиональное жюри поставило низкие баллы представителю Киева. Разменной монетой стал певец Melovin.

По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим прокомментировал эксперт

Данилко напомнил о возможности того, что Украине вообще не дали баллов за выступление. Это связано со скандалом из-за того, что участнице из РФ запретили въезд на Украину. РФ отказалась от трансляции мероприятия, а организаторы потеряли большие деньги.

Ранее Букмекеры рассказали о шансах России и других стран на "Евровидении-2020".

Видео: YouTube/Телеканал СТБ