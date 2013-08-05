Данила Прохин покинул "Зенит"

Теперь 20-летний футболист играет в составе "Ростова".

Защитник сине-бело-голубых Данила Прохин перешел в "Ростов". Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит" 5 июня.

Петербургская команда оставила за собой право приоритетного выкупа спортсмена.

Данила Прохин появился в составе основной команды осенью 2019 года в матче Кубка России против "Томи". Он отыграл 11 матчей, два из них - в Лиге чемпионов УЕФА. Дважды он стал чемпионом страны вместе с командой.

Напомним, что "Зенит" заинтересовался норвежским полузащитником Норманном. Стоимость футболиста оценивается в 13 млн евро.

Ранее на Piter.tv сообщили, что болельщики петербургской футбольной команды назвали Артема Дзюбу лучшим игроком сезона.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"