Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Астане

В первом круге россиянин обыграл Альберта Рамос-Виньоласа.

Российский представитель Даниил Медведев вышел во второй круг международного теннисного турнира в Астане в ходе мероприятия, организованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Вечером 4 октября спортсмен в ходе первого круга обыграл на корте испанца Альберта Рамос-Виньоласа. Матч завершился с результатом 6:3, 6:1. Следующим оппонентом россиянина станет швейцарец Марк Хуслер или финн Эмиль Руусувуори.

В настоящее время Даниилу Медведеву 26 лет. Теннисист занимает четвертое место в рейтинге ATP. Спортсмену удалось завоевать 14 титулов под эгидой АТР. Лучшим результатом молодого человека в турнирах серии Большого шлема является победа в Открытом чемпионате США в 2021 году. Напомним, что турнир в Астане относится к категории АТР 500. Мероприятия проводятся на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований в 2022 году составляет 1,9 миллиона долларов. Турнир завершится 9 октября.

Медведев уступил во втором круге турнира АТР в Меце.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV