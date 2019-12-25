Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Россиянин обыграл Тэйлора Фрица из США.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал международного турнира серии "Мастерс", проводимого при Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в городе Цинциннати американского штата Огайо. В рамках четвертьфинальной схватки спортсмен обыграл на корте американского представителя Тэйлора Фрица. Встреча завершилась с результатом 7:6 (7:1), 6:3. Следующим оппонентом россиянина станет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и американцем Джоном Изнером.

В настоящее время Даниилу Медведеву 26 лет. Спортсмен является первой ракеткой мира. На счету россиянина записано 14 титулов, выигранных под эгидой ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Напомним, что турнир в Цинциннати проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований в 2022 году составляет 6,2 миллиона долларов. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.

Рублев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV