Рублев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Россиянин обыграл Фабио Фоньини.

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс", который проводится в американском штате Огайо в городе Цинциннати. Мероприятие организовано в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов. Во втором круге международного соревнования представитель РФ обыграл на корте итальянского представителя Фабио Фоньини. Матч завершился с результатом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:2.

В следующем этапе соперником Рублева станет победитель встречи между, которая состоится между американцем Тэйлором Фрицем и финалистом Уимблдона, австралийцем Ником Кирьосом. Напомним, что в сезоне 2021 года Андрей Рублев в Цинциннати смог дойти до финала, но уступил немецкому теннисисту Звереву.

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований в 2022 году составляет $6,2 млн. Международный турнир завершится 21 августа.

Медведев вышел в третий круг турнира "Мастерс" в Цинциннати.

Фото и видео: YouTube / Tenniscut II