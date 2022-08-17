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Медведев вышел в третий круг турнира "Мастерс" в Цинциннати

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Первая ракетка мира обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира "Мастерс" в Цинциннати.

В матче второго круга соперником первой ракетки мира был голландский спортсмен Ботик ван де Зандсхулп. Встреча завершилась победой Медведева со счетом 6:4, 7:5. Она продолжалась 1 час 35 минут.

Следующимх соперником россиянина в 1/8 финала турнира станет победитель пары Денис Шаповалов (Канада) - Томми Пол (США).

Ранее мы сообщали, что Медведев вступил в перепалку с болельщиком, оскорбившим его.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, ботик ван де зандсхюлп, даниил медведев, цинциннати
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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