Первая ракетка мира Даниил Медведев вступил в перепалку с болельщиком, оскорбившим его.
Инцидент случился на турнире ATP в среду, 10 августа. Российский теннисист уступил австралийцу Нику Кирьосу в матче 2-го круга со счетом 7:6, 4:6, 2:6.
Покидая корт, Медведев услышал, как один из болельщиков крикнул ему в спину слово "лузер". Спортсмен пошел разбираться с обидчиком. Беседа между ними продлилась несколько десятков секунд.
Ранее мы сообщали, что Рублев не сумел выйти в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монреале.
Видео: Telegram / РИА Новости Спорт
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