Тот крикнул в спину теннисисту слово "лузер".

Первая ракетка мира Даниил Медведев вступил в перепалку с болельщиком, оскорбившим его.

Инцидент случился на турнире ATP в среду, 10 августа. Российский теннисист уступил австралийцу Нику Кирьосу в матче 2-го круга со счетом 7:6, 4:6, 2:6.

Покидая корт, Медведев услышал, как один из болельщиков крикнул ему в спину слово "лузер". Спортсмен пошел разбираться с обидчиком. Беседа между ними продлилась несколько десятков секунд.

Ранее мы сообщали, что Рублев не сумел выйти в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монреале.

Видео: Telegram / РИА Новости Спорт