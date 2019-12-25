Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open

В следующий этап состязания прошел Бенжамин Бонзи.

Российский представитель Даниил Медведев уступил иностранному спортсмену Бенжамену Бонзи в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Международные соревнования проходят в городе Нью-Йорке. Встреча на корте между оппонентами завершилась с результатом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу француза, который участвует в турнире без номера посева. Дмитрий Медведев был посеян под 13-м номером. Во втором круге француз выступит против американского игрока Маркоса Гирона, который также остался номер посева.

По ходу третьего сета французский теннисист не попал в корт с первой подачи на матчболе, но из-за вышедшего на корт фотографа арбитр призвал повторить первую подачу. Это решение вызвало недовольство со стороны Дмитрия Медведева. Болельщики встали на сторону россиянина, освистав арбитра. Также зрители помешали шумом Бонзи повторить первую подачу.

Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты трясешься? Что-то не так? Ребята, он хочет пораньше уйти. Ему платят за матч, а не за час работы Даниил Медведев, обращаясь к судье, а затем к зрителям.

Фото: YouTube / US Open Tennis Championships