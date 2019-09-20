Дана Уайт намекнул на возвращение Конора Макгрегора  в UFC 

Планируется, что он вернется в UFC 14 декабря этого года или в начале следующего.

В пятницу, 20 сентября, президент UFC Дана Уайт намекнул на возвращение Конора Макгрегора в спорт. Об этом сообщает издание "Спорт экспресс".

Планируется, что он вернется в UFC 14 декабря этого года или в начале следующего.

Конор хочет драться 14 декабря в Дублине, но у нас запланирован бой в Вегасе. Поэтому, если он не будет драться там, он будет драться в начале следующего года заявил Уайт

Напомним, что 16 сентября Макгрегор опубликовал интригующий твит . Он написал: "16 декабря, Дублин". Фанаты сочли это намеком на предстоящий бой ирландца.

Конор Макгрегор объявил об уходе из спорта 26 марта 2019 года.

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Видео:ESPN, The Daily Motivation Channel, Arbitrageur92