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Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получат звезду Героя России в Кремле

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Экипаж лайнера наградят Орденом Мужества.

Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершившие аварийную посадку на кукурузном поле, получат награду в Кремле. Пилоты самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" получат звезды Героя России. Экипажу воздушного судна вручат орден Мужества. Торжественная церемония состоится в Москве 21 ноября. Об этом сообщили в "ТАСС".

Напомним, что экипаж самолета совершил подвиг 15 августа. Пилоты посадили лайнер около аэропорта Жуковский. Тогда в лопасти самолета попала стая птиц, что обездвижило двигатели.

Ранее Piter.tv писал о том, что пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров.

Фото: соцсети

Видео: YouTube/Видео: YouTube/ Deniz G, vecherniigorod

 

Теги: георгий мурзин, герой россии, дамир юсупов, орден мужества, уральские авиалинии
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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