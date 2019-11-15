Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Имя героя наводит на пассажиров ненужную тревогу.

Пилот севшего в кукурузном поле Подмосковья самолета А321 стал скрываться от пассажиров. Дамир Юсупов перестал представляться на рабочем месте перед началом полета.Он рассказал журналистам, что после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на его имя.

Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно заметил специалист

Однажды он попытался представиться как раньше, но это привело к лишней панике во время турбулентности. После этого он принял решение перестать называть свое имя и фамилию.

Напомним, что случай произошел 15 августа. На высоте 30 метров лайнер столкнулся со стаей чаек. Экипажу удалось благополучно посадить воздушное средство с 226 пассажирами. Это происшествие в СМИ окрестили "чудом на кукурузном поле". Позже выяснилось, что птицы забили собой воздухозаборники. После посадки за медицинской помощью обратились 76 человек. Среди них 19 - дети.

Ранее Piter.tv писал о том, что серийное производство самолета на замену Ан-2 начнется в 2023 году.

Видео: YouTube/FC Spartak Moscow