Дамаск сообщил о ракетной атаке Израиля

Атака велась по центральному и южному районам Сирии.

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку Израиля со стороны воздушного пространства Ливана. Об этом пишет "РИА Новости".

Согласно данным средств массовой информации, взрывы произошли над Дамаском. По словам представителей армии республики, многие ракеты удалось сбить. Уточняется, что причинен вред некоторым материальным объектам.

Агентство уточняет, что ракетный обстрел начался около полуночи 9 июня. Атака велась по центральному и южному районам Сирии.

Ранее в САР забросали камнями конвой армии США.

Видео: Telegram/Военный обозреватель