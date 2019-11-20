В Израиле заявили об авиаударах по объектам Сирии в ответ на обстрел

Армия намерена ответить Ирану за нападение с территории Сирии.

Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля в ночь на 20 ноября. По данным местных СМИ, в столице Сирии прогремела серия взрывов. Государственное телевидение сообщило, что ПВО страны отражает атаку на город и окрестности. Об этом сообщили "РИА Новости".

Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска продолжили корреспонденты

Первые взрывы зафиксированы в 1:30 по местному времени (в 2:30 по мск) с промежутком в 5 секунд. К 1:45 по местному времени прогремело не менее 20 взрывов, а после частота снизилась до 2 минут. В армии Израиля изданию Haaretz рассказали, что атака направлена на десятки целей. Военные так ответили Сирии на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии.

Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории прокомментировали в Израиле

По данным армии Израиля, ракеты направлены на более 20 объектов, более половины из которых принадлежат Ирану. Одним из таких стало здание около аэропорта в Дамаске. Предположительно там находится штаб. Израиль не намерен уничтожить его полностью.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль направил отряды военной полиции на север Сирии.

Видео: Youtube/RipeTv, TV7 Israel News