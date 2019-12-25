Духовник объяснил, к чему приведет массовое правление женщин по всему миру.

Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины. Об этом буддистских религиозный деятель рассказал в онлайн-беседе с представителями нескольких стран. На русском языке мероприятия транслировалось фондом "Сохраним Тибет". Лидер буддистов региона полагает, что женщины от природы сострадательнее, поэтому мир станет намного безопаснее, если государствами будут руководить как можно больше представительниц прекрасного пола.

Сегодня для достижения мира на планете нужно, чтобы женщины играли более активную роль в обществе, брали на себя больше задач в деле продвижения сострадания. В мире уже есть замечательные женщины-руководители. заявление Далай-ламы

Далай-лама напомнил, что в прошлом странами в основном управляли мужчины, а женщины "стояли на ступеньку ниже". Эксперт полагает, что сейчас такое мышление является устаревшим. Его следует подвергнуть изменению. При этом духовный наставник счел, что образ мышления можно изменить только за счет образования. В Тибете не считают, что мужчины и женщины имеют разные интеллектуальные способности. Там заметили, что все люди обладают равными правами.

Далай-лама XIV выпустил второй сингл для музыкального альбома "Inner World".

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