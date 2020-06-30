В пластинку

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что Далай-лама XIV выпустил второй сингл для музыкального альбома "Inner World". Ролик опубликован на YouTube-канале Духовного лидера Тибета.

В публикации Далай-лама отметил, что таким образом он намерен помогать людям.

Музыка помогает преодолевать различия, она возвращает нас к истинной природе добросердечности Далай-лама XIV

Известно, что в пластинку войдут 11 треков, представляющих собой классические буддийские мантры. Их исполнит сам Далай-лама XIV.

Ранее мы сообщали о том, что певица Линда представила новый клип под названием "Ты нравишься мне".

Видео:YouTube/Dalai Lama - Inner World