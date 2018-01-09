Дагестанские таможенники пресекли канал пересылки из Азии товаров для похудения

В ФТС по региону рассказали об уголовном деле против местной жительницы.

Таможенная служба из Дагестана пресекла канал пересылки из Азии товаров для похудения, Содержащих в своем составе сибутрамин. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы ФТС России. Специалисты заметили, что организатором данной поставки является 29-летняя россиянка, которая была задержана правоохранительными службами при получении очередной посылки. Груз поступал на имя местной жительницы по почте. В посылке выявлено около тонны сибутрамина общей стоимостью на "черном" рынке более десяти миллионов рублей. В рамках обыска в квартире подозреваемой было найдено свыше 170 тысяч упаковок с запрещенным товаром. Речь идет о таблетках, кафе и чае для коррекции массы тела. Оперативники изъяли незаконную продукцию с весом в полторы тысяч тонн. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает для виновных наказание лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Пассажир в аэропорту "Шереметьево" пытался провезти в Китай 8 млн рублей.

Фото и видео: Telegram / Пресс-служба ФТС России, ТАСС