Дацюк рад, что не будет играть за сборную в Евротуре

Нападающий СКА хочет отдохнуть.

Павел Дацюк обрадовался, когда узнал, что его не вызвали в сборную России на Евротур. Нападающий СКА признался, что мечтает об отпуске. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Дацюк рассказал, что в период Евротура у армейцев начнется "предсезонка", которая продлится шесть дней. У спортсменов будет время отдохнуть и подготовиться к предстоящим играм.

Ранее Павел Дацюк прокомментировал поражение СКА в матче против ЦСКА. Напомним, 5 ноября москвичи обыграли петербуржцев со счетом 3:1. Ближайшая игра армейцев состоится 12 ноября на домашнем льду. В этот раз СКА сыграет с "Автомобилистом".

Фото: ska.ru