Дацюк прокомментировал поражение СКА в матче против ЦСКА

Матч состоялся 5 ноября в Москве.

Нападающий и капитан петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк прокомментировал игру с московским ЦСКА. Спортсмен рассказал, почему победила столичная команда.

По словам хоккеиста, московские армейцы были лучше настроены. Кроме того, игроки ЦСКА использовали ошибки СКА в свою пользу. Капитан петербургского клуба подчеркнул, что команда будет работать над своими недочетами, чтобы впредь не допустить их.

Напомним, матч между СКА и ЦСКА состоялся 5 ноября в Москве. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. После 25 матчей петербуржцы находятся на втором месте в Западной конференции с 39 очками. ЦСКА лидирует с 42 баллами.

Ранее главный тренер сборной России и СКА заявил, что хоккей на стадионе "Зенита" может поставить рекорд по посещаемости.

Фото: ska.ru