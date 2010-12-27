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Экс главный тренер сборной России и СКА: Хоккей на стадионе "Зенита" может поставить рекорд по посещаемости
Вчера, 20:23
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TretyakovaS
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Экс главный тренер сборной России и СКА: Хоккей на стадионе "Зенита" может поставить рекорд по посещаемости

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Вячеслав Быков ожидает рекордной посещаемости от хоккейного матча на стадионе "Санкт-Петербург".

Экс главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков ожидает от хоккейного матча на стадионе "Санкт-Петербург" рекордной посещаемости. Об этом сообщает "Фонтанка".

Вячеслав Быков положительно отнесся к тому, что хоккейные игры пройдут на стадионе "Санкт-Петербург", где обычно проходят матчи "Зенита".

По словам бывшего главного тренера сборной России и СКА, встречи на больших аренах — это пропаганда хоккея, привлечение внимания, привлечение зрителей. Также он заявил, что матчи на стадионе "Зенита" дадут возможность всем петербуржцам прийти, поддержать свою команду и поставить рекорд посещаемости. 

Фото: ВКонтакте/Весь хоккей 

Теги: новости петербурга , новости спб , ска , хоккей
Категории: Лента новостей Новости СПб

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