Экс главный тренер сборной России и СКА: Хоккей на стадионе "Зенита" может поставить рекорд по посещаемости

Вячеслав Быков ожидает рекордной посещаемости от хоккейного матча на стадионе "Санкт-Петербург".

Экс главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков ожидает от хоккейного матча на стадионе "Санкт-Петербург" рекордной посещаемости. Об этом сообщает "Фонтанка".

Вячеслав Быков положительно отнесся к тому, что хоккейные игры пройдут на стадионе "Санкт-Петербург", где обычно проходят матчи "Зенита".

По словам бывшего главного тренера сборной России и СКА, встречи на больших аренах — это пропаганда хоккея, привлечение внимания, привлечение зрителей. Также он заявил, что матчи на стадионе "Зенита" дадут возможность всем петербуржцам прийти, поддержать свою команду и поставить рекорд посещаемости.

Фото: ВКонтакте/Весь хоккей