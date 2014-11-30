Конфликт произошел на пресс-конференции к "Королям ринга".

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик устроил массовую драку в Москве и схватил оппонента за горло. Ролик опубликовали журналисты издания Ura.ru. В СМИ рассказали, что инцидент произошел во время пресс-конференции, которая была посвящена шоу с боксерами "Король ринга".

Во время мероприятия один из участников Артем Фишер раскритиковал бойцовские навыки Дацика. Он назвал соперника "мешком". За бойца MMA вступился его спарринг-партнер Артур Саркисян. Не остался в стороне от ситуации тренер Артем Лысый. В результате между спикерами пресс-конференции завелась драка.

По данным издания Sport24, через некоторое время уже сам Вячеслав Дацик возобновил конфликт. Он схватил Фишера за горло. В ситуацию пришлось вмешиваться правоохранительным органам.

Бойца Вячеслава Дацика освободили по УДО.

Видео: YT / ARN Новости