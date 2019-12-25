Бойца Вячеслава Дацика освободили по УДО

Сейчас Дацик чувствует себя "шоколадно".

В пятницу, 13 ноября, из исправительной колонии №3 условно-досрочно вышел боец смешанного стиля Вячеслав Дацик. Об этом заявила его адвокат Наталья Крамарец в беседе с 78.ru.

Защитница рассказала, что суд, где было вынесено решение об освобождении по УДО, прошел 2 октября. Обвинению дали 10 дней на обжалование приговора. В последний день областная прокуратура обжаловала его, и Дацика оставили под стражей. Крамарец подала возражение, в результате чего состоялся еще один суд, на котором бойца освободили.

"Меня украли инопланетяне на ПМЖ. Чувствую себя шоколадно", - заявил сам Дацик по телефону.

В декабре 2019 года Дацика и его знакомого задержали спецслужбы. Они пытались на лодке через реку Нарву пересечь границу России с Эстонией. В июне суд приговорил ММА-бойца к одному году лишения свободы. Аналогичное наказание получил второй фигурант дела. В общей сложности Дацик провел в колонии 10 месяцев.

Ранее мы писали, что зарубившего жену топором жителя Всеволожска посадили под стражу.

Фото: Instagram / Вячеслав Дацик