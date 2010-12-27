  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С предприятия Дацика украли асфальтовые катки
Сегодня, 17:20
75
IRINA_CHALKINA

С предприятия Дацика украли асфальтовые катки

0 0

Преступник ранее неофициально работал на предприятии.

В понедельник, 21 октября. стало известно, что с предприятия "Евротракт", где Вячеслав Дацик является заместителем директора, угнали два асфальтовых катка. Об этом сообщает 78.ru.

По словам "рыжего тарзана", преступник ранее неофициально работал на предприятии. Мужчина сам явился с повинной. Как оказалось, преступление организовала дама сердца экс-работника. 

В данный момент полиция разыскивает технику. 

Ране мы сообщали о том, что жители Купчино сообщили о массовой краже растений из парков.

Фото: ВКонтакте / Вячеслав Дацик

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии