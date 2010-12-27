ДТП на Обводном канале перекрыло автомобильное движение

В сторону Лиговского проспекта канал закрылся пробкой.

Две неудачно столкнувшиеся легковушки на набережной Обводного канала забили дорогу пробкой. В сторону Лиговского проспекта образовался автомобильный затор, на него в соцсетях пожаловались петербуржцы.

Как именно произошло столкновение, пока неясно. Машины перегородили полторы полосы, одна получила вмятину в правом боку, у другой пострадал нос. Возможно, одна из них не уступила дорогу перестраивающемуся попутчику.

По факту ДТП ведется проверка.

Ранее утром Mitsubishi врезался в отбойник на КАД, несколько человек пострадали.

Фото: Ирина Дягилева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте