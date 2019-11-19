Mitsubishi врезался в отбойник на КАД, несколько человек пострадали

Иномарка задела на дороге "Лексус".

В ночь на 19 ноября в Петербурге произошла автомобильная авария с пострадавшими. Группа молодых людей на "Мицубиси Аутлендер" зацепила "Лексус". По данным очевидцев, машины столкнулись на внешней стороне КАД, около съезда на Шафировский проспект. После удара одно из транспортных средств влетело в отбойник.

Как отмечают свидетели, один из пассажиров остался без верхней конечности. Юноша находился на переднем сиденье автомобиля. По предположениям местных жителей, виновники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения. Им удалось сфотографировать последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка полностью разрушена. На данный момент сведения о состоянии водителей и пассажиров уточняется. В столкновении участвовало около 5-6 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что МЧС доставило в Москву группу российских детей из Ирака.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Александр Новокрещенов