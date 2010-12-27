МЧС доставило в Москву группу российских детей из Ирака

Рейс стал четвертым и заключительным в рамках эвакуации российских детей из Ирака.

В Россию из Багдада на самолете привезли 32 ребенка в возрасте от одного до трех лет, которые находились в местах лишения свободы, сообщило "Экономика сегодня".

Уже в четвертый раз МЧС России доставляет из Ирака российских детей. После возвращения на родину они пройдут комплексное обследование в Национальном медицинском исследовательском Центре здоровья детей. В случае показаний детям окажут высококвалифицированную медицинскую помощь.

Всего за прошедший год из Ирака в Россию было перевезено 122 ребенка. МИД продолжит заниматься поиском и идентификацией российских детей на территории арабского государства.

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