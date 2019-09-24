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ДТП в тоннеле у Кронштадта стало причиной долгой пробки

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Намертво перекрыли движение две перевернувшиеся на крышу машины.

ДТП в тоннеле у Кронштадта задерживает сотни автомобилистов на пути в Ломоносов, пишут очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. Водители жалуются, что движение намертво перекрыто примерно с начала одиннадцатого. 

"С 11.15 стоим мертво", – Anna Nebes

"Когда уже поедем единственный выходной в пробке!", – Sergey Matveev

Как сообщает корреспондент Piter.tv, "затычкой" в автомобильном движении стали два перевернувшихся автомобиля. Въезд с Кронштадского шоссе в тоннель перекрыт. На место уже прибыли служба реанимации и пожарные. О пострадавших пока нет  информации. 

Утром петербуржцы уже стояли в трехкилометровой пробке из-за ДТП на КАД.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: дтп, петербург, пробка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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