Петербуржцы стояли в трехкилометровой пробке из-за ДТП на КАД

Утром 24 сентября на КАД недалеко от Мурино произошло серьезное ДТП, которое привело к образованию трехкилометровой пробки на автодороге.
По словам очевидцев, водитель легковушки не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и врезался в пластиковые ограждения. О пострадавших сведений нет. Однако судя по опубликованным в сети фото, помощь медиков понадобилась как минимум одному участнику аварии. На месте ДТП заметили машину реанимации.
Из-за аварии оказался серьезно затруднен проезд по участку КАД. Автомобилисты стояли в трехкилометровой пробке, скорость движения в потоке не превышала 3-5 км/ч.
Ранее мы писали, что в результате серьезного ДТП в Ленобласти погибли два человека.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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