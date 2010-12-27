Петербуржцы стояли в трехкилометровой пробке из-за ДТП на КАД

Скорость движения в потоке не превышала 3-5 км/ч.

Утром 24 сентября на КАД недалеко от Мурино произошло серьезное ДТП, которое привело к образованию трехкилометровой пробки на автодороге.

По словам очевидцев, водитель легковушки не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и врезался в пластиковые ограждения. О пострадавших сведений нет. Однако судя по опубликованным в сети фото, помощь медиков понадобилась как минимум одному участнику аварии. На месте ДТП заметили машину реанимации.

Из-за аварии оказался серьезно затруднен проезд по участку КАД. Автомобилисты стояли в трехкилометровой пробке, скорость движения в потоке не превышала 3-5 км/ч.

Ранее мы писали, что в результате серьезного ДТП в Ленобласти погибли два человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб