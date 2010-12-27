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В результате серьезного ДТП в Ленобласти погибли два человека
Сегодня, 6:20
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lesjasap

В результате серьезного ДТП в Ленобласти погибли два человека

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Еще одна пострадавшая госпитализирована.

В Ленинградской области произошла смертельная автомобильная авария. Вечером 23 сентября в поселке Большая Ижора столкнулись две легковушки: "Киа" и "Шевроле". Водитель и шофер последней машины скончались на месте событий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В правоохранительных органах рассказали, что "Шевроле" выехал на полосу встречного движения. На дороге Петербург-Ручьи он сбил "Киа". Женщина за рулем пострадавшей иномарки получила травмы средней степени тяжести. Сейчас 35-летняя выжившая находится в больнице.

Ранее Piter.tv писал о том, что момент падения линии электропередач на Мебельной улице попал на видео.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб 
 

Теги: авария, киа, ленобласть, погибли люди, шевроле
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 7:03

Водитель и шофер последней скончались на месте...боже какое же тупое существо

 

 

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