Момент падения линии электропередач на Мебельной улице попал на видео

Это произошло 22 сентября.

В воскресенье, 22 сентября, в Приморском районе Петербурга упала линия электропередач. Как выяснилось, это было запланировано. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял момент демонтажа на видео.

Падение вышки на Мебельной улице оставило петербуржцев равнодушными. Не все жители города знали, что ЛЭП "упала" запланировано, и испугались.

По словам очевидцев, кабель протянули под землей и теперь в линии электропередач нет надобности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам предложили придумать имя трамваю от Купчино до Славянки.

Видео: Piter.TV