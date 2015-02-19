Учительница раскрыла подробности о ДТП со школьным автобусом в Щелкове

Школьников эвакуировали через лобовое стекло и дверь и отвели на безопасное расстояние.

Учительница, которая пострадала в ДТП с перевернувшимся школьным автобусом в Щелкове, рассказала о случившемся. Подробностями она поделилась в беседе с телеканалом "360".

Женщина была госпитализирована с переломом левой руки. Она высказала предположение относительно причины аварии.

Видимо, водитель потерял сознание, потому что голова у него немного набок [наклонилась], и мы поняли, что в столб едем. Но это мгновение просто. Потом я вылетела, на меня все стали падать, вернее не знаю, то ли это уже дети просто выбегали. Открылась дверь, лобовое стекло вылетело. Собеседница телеканала "360"

По словам читательницы, на помощь пришли мужчины из близлежащих домов. Школьников эвакуировали через лобовое стекло и дверь и отвели на безопасное расстояние. Как вспоминает учительница, ребята кричали и плакали, но отделились испугом.

Ранее мы сообщили о том, что школьник на мопеде врезался в Toyota и сломал ногу в Ломоносове.

Фото: телеканал "360"